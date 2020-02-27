2020/02/27 | 10:39 - المصدر: بغداد اليوم

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تعليق جميع رحلات الطيران البحريني إلى العراق ولبنان حتى إشعار آخر

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

كشف محافظ بغداد محمد جابر العطا، الأربعاء (26 شباط 2020)، أن مشروع القطار المعلق أو مترو بغداد في مرحلة تجهيز العقود الخاصة لبدء التفاوض مع شركتين فرنسية وأخرى كورية.

وقال العطا في تصريح صحفي، إن "مشروع القطار المعلق او

بغداد اليوم - بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء (25 شباط 2020)، ان منتسبي وزارة الداخلية الذين تم توطين رواتبهم على مصرفنا وحصولهم على الماستر كارد سيتسلمون رواتبهم عن طريق البطاقة الشهر المقبل.





وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته (بغدا

بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر أمني من محافظة ديالى، الاثنين (24 شباط 2020)، عن تفاصيل مثيرة عن عملية عسكرية اطاحت بالعقل المدبر لهجمات تنظيم داعش .

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الاجهزة الاستخبارية توصلت قبل ايام معدودة لمع

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