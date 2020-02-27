الكويت تؤكد إصابة 43 شخصاً بفايروس كورونا جميعهم زاروا إيران

2020/02/27 | 10:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – بمتابعة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الخميس (27 شباط 2020)، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 43 شخصا في البلاد.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي، إن "عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد ارتفع إلى 43 شخصا".

وأضافت: "تم رصد 43 إصابة مؤكدة من مجموعة 1627"، مؤكدة أن "جميع المصابين زاروا إيران".

يتبع.



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بغداد اليوم- متابعة

قررت المملكة العربية السعودية، تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً، وذلك كإجراء احترازي على خلفية انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID).

وذكرت وزارة الخارجية، في بيان نشرته وكالة الأنبا

بغداد اليوم - متابعة

أفادت وكالة "قنا" القطرية الرسمية بأن أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني يوجه بإجلاء مواطني قطر والكويت المتواجدين حاليا في إيران، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.

ولم تكشف الوكالة عن مزيد من التفاصيل بشأن مواعيد عملية ا

بغداد اليوم- متابعة

أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأربعاء (26 شباط 2020)، تسجيل أكثر من 80 ألف إصابة بفيروس "كورونا" في 33 دولة.

وقال غيبريسوس، إنه "تم تسجيل 80890 حالة إصابة فيروس كورونا المستجد ف

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