بارزاني يؤكد خلو كردستان من كورونا ويطلب من أصحاب المحال والصيدليات عدم رفع الاسعار

2020/02/27 | 10:39 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-كردستان

أكد رئيس مجلس الوزراء في إقليم كردستان، مسرور بارزاني، الخميس (27 شباط 2020)، خلو الإقليم من فايروس كورونا المستجد، فيما طلب من أصحاب المحال والصيدليات عدم رفع الأسعار في الإقليم.





وذكر المكتب الاعلامي لبارزاني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني تفقد المستشفى المخصص لمرضى فايروس كورونا في أربيل"، مضيفاً، أن "بارزاني أكد خلو اقليم كردستان من اي حالة مصابة بالفيروس".وأشار البيان الى أن "مسرور بارزاني يهيب بأصحاب المحلات والصيدليات والاسواق بعدم رفع الأسعار ونشر الذعر بين المواطنين".

وكانت حكومة إقليم كردستان، قد عطلت، الثلاثاء (25 شباط 2020) الدوام الرسمي في مدارس الاقليم حتى الـ 23 من الشهر المقبل.

وأصدر مجلس رئاسة الوزراء في إقليم كردستان، "قراراً بتعطيل الدوام الرسمي في المراكز الدراسية كافة، الحكومية والأهلية، في إقليم كردستان منذ يوم غد الأربعاء، 26-2-2020، حتى 23-3-2020)، للوقاية من فيروس كورونا".

يأتي ذلك بعد ما أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، إصابة أربعة أشخاص بفايروس كورونا في محافظة كركوك.

بغداد اليوم- ديالى

تجمع العشرات من مواطني قضاء خانقي في ديالى، أمام منفذ المنذرية الحدودي، بعد علمهم بدخول أربعة مصابين بفيروس كورونا إلى العراق عبر المنفذ.

وأظهر شريط فيديو حصلت عليه (بغداد اليوم)، إصابة أهالي قضاء خانقين في محافظة ديالى، بالذ

بغداد اليوم- بغداد

اعلن وزير العمل رئيس هيئة الحماية الاجتماعية باسم عبد الزمان اطلاق، الخميس (27 شباط 2020)، رواتب الاعانة الاجتماعية لا كثر من مليون و(300) الف اسرة في بغداد والمحافظات عدا اقليم كردستان.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد الي

بغداد اليوم-بغداد

أعلن مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، الخميس (27 شباط 2020)، تسجيل إصابة لشاب عراقي في بغداد بعد قدومه من إيران.

وقال الحجامي في منشور عبر صفحته على الـ "فيس بوك": "كنت قد وعدت بالتعامل بكل شفافية مع مرض فايروس الكو

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