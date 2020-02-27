فصائل المعارضة تستعيد السيطرة على مدينة سراقب شرق إدلب

2020/02/27 | 10:39 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت فصائل “الجبهة الوطنيّة للتحرير” استعادة السيطرة على مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي، بعد مواجهات مع مجموعات “الجيش السوري” المتمركزة في المدينة.وشنّت فصائل المعارضة فجر اليوم هجوماً واسعاً على

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