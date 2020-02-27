فلاح أمين الرهيمي - الوطن ومتعددي الجنسيات من العراقيين

2020/02/27 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي تحلق بي الذكريات إلى أيام زمان حينما كنا نذهب لزيارة الدول الأخرى في سفرات سياحية وكان كثير منا حينما يلتقي بمواطن من أبناء تلك الدول التي كنا نسافر إليها يتعرض أو يتفاجأ بسؤال أحدهم (أنت من أي دولة ؟) فيكون الجواب بكل فخر واعتزاز (I m from Iraq) وإذا كانوا لم يعرفوا (العراق) نقرب لهم صورة العراق ونذكر لهم (بابلون) أو (ألف ليلة وليلة) وغيرها حتى نقرب اسم العراق العظيم إليهم وموقعه وأهميته وبعد أن ......

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