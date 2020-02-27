نبيل عودة - مع الأديب المهجري د. جميل الدويهي في روايته -طائر الهامة

2020/02/27 | 10:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نبيل_عودة طائر الهامة قصة أخرى او رواية قصيرة أخرى (نوفيلا) من ابداعات الأديب المهجري المقيم في استراليا د.جميل الدويهي.طائر الهامة تسميه العرب ب "البومه"، وهو طائر سيء الصيت ورؤيته تبعث على التشاؤم لدي الكثير من الناس.كيف لا يسمي روايته ب "طائر الهامة" (بومة النحس) وهي تتحدث عن المآسي التي حلت بلبنان في الصراع الدموي المدمر الذي سقط ضحيته مئات والاف اللبنانيين من كل المجموعات التي تشكل المجتمع الل......

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