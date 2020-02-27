2020/02/27 | 10:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، اعتقال متهمين بتجارة المخدرات في بغداد.وقالت الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية التابعة الى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت من القبض على متهمين اثنين بجانب الرصافة في بغداد بتهمة المتاجرة بالحبوب المخدرة”.واضافت: “جاء ذلك […]

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