وزير مرشح في كابينة علاوي يؤكد تبليغهم بالحضور ظهر اليوم لغرض التصويت عل الحكومة

2020/02/27 | 11:03 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اكد وزير مرشح في حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، الخميس, انه لايوجد أي مرشح قدم اعتذاره بعد ترشيحه في الكابينة الوزارية، مبينا ان المؤشرات المؤكدة على تمرير الكابينة الوزارية بلغت نسبتها اكثر من 60 % .

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