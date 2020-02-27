قرار من فيسبوك بسبب الفيروس القاتل

2020/02/27 | 11:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة فيسبوك، أنها ستحظر الإعلانات عن منتجات تعرض علاج فيروس كورونا أو الوقاية منه بالإضافة إلى الإعلانات التي تثير حالة من الهلع حول الوضع.وأسفر فيروس كورونا، الذي يُعتقد أنه نشأ في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي، عن وفاة أكثر من 2700 شخص.ويأتي إعلان فيسبوك في الوقت الذي يواجه فيه عملاق التواصل […]

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