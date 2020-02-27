الزراعة والمياه النيابية تكشف عن الخزين المائي: يكفي لـ 5 سنوات

2020/02/27 | 11:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق اكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، سلام الشمري، الخميس، ان العراق تمكن من تحقيق “خزين مائي” في السدود والخزانات والبحيرات كافة لخمس سنوات مقبلة.وقال الشمري، في تصريح صحفي، تابعته “العهد نيوز”، إنّ “ملف المياه في العراق يسير بصورة صحيحة وان هناك تفاهما كبيرا مع تركيا تمثل بتشكيل غرفة عمليات […]

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