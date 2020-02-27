الأمين العام لكتائب “حزب الله” في العراق على لائحة الإرهاب

2020/02/27 | 11:05 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل نت أدرجت وزارة الخارجية الأميركية، الأمين العام لميليشيا “كتائب حزب الله” في #العراق أحمد الحميداوي على “لائحة الإرهاب”.وقال منسق جهود مكافحة #الإرهاب في الوزارة ناثان سيلز،

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