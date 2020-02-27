قانوني: على علاوي اثبات تهمته للبرلمان او يعاقب بالحبس والغرامة

2020/02/27 | 11:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخبير القانوني علي التميمي، بان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي ملزم باثبات اتهامه للبرلمان العراقي بشان اخذه للرشوة.وقال التميمي في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الخميس، بان “اتهام رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي لاعضاء البرلمان باخذ رشوة مقابل افشال تمرير كابينته الحكومية يتطلب اثباته”.واضاف التميمي “في حال لم يثبتها فان علاوي سيعاقب […]

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