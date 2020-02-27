بالصور.. مذخر محلي يصنع الكمامات ويوزعها مجانا على الأهالي

2020/02/27 | 11:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بادر عاملو احد مذاخر الادوية، في مدينة سامراء، بحملة لصناعة كمامات جديدة، بعد فقدانها من الصيدليات، وباشرت بتوزيعها مجاناً على المواطنين إضافة الى عمل منشورات توعوية حول فايروس كورونا.

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