على ذمة مركز حقوقي : تجنيد اطفال لتجهيز صواريخ لفصيل مسلح عراقي

2020/02/27 | 11:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعة اتهم مركز جرائم الحرب في العراق سرايا السلام التابعة للتيار الصدري بتجنيد اطفال في تجهيز صواريخ (RPG7) . ونشر المركز مقطع فيديو يظهر اطفال يقومون باعداد الصواريخ المذكورة . ولم يتسنى لكلكامش برس ، التاكد من صحة الفيديو او تاريخ تصويره .

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