ذي قار تعلن سلامة الفحوصات لثلاث حالات اشتبه بإصابتها بكورونا

2020/02/27 | 11:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت صحة محافظة ذي قار، الخميس، سلامة العينات الثلاث التي ارسلت قبل يوم الى مختبر الصحة العامة في بغداد.وقالت في بيان مقتضب، "نعلن ان لا اصابة بفيروس كورونا لدى اصحاب الفحوصات الثلاثة".وسبق أن أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم تسجيل الإصابة السادسة بفيروس كورونا في البلاد، تعود لشاب عاد من ايران الى بغداد العاصمة.وقررت السلطات الرسمية في العراق تعطيل الدوام الرسمي بالمدارس والجامعات لعشرة أيام بدءاً من الغد، على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد، كما قررت منع سفر المواطنين إلى الصين وإيران واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وسنغافورة، وإيطاليا، والكويت، والبحرين باستثناء الوفود الرسمية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية.

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