2020/02/27 | 11:10 - المصدر: بغداد اليوم
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كشف مصدر أمني، الخميس (27 شباط 2020)، سبب دوي الانفجار الذي سمع في أرجاء وسط البصرة، صباح ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مصدر: انفجار البصرة مسيطر عليه ويخص مخلفات حربية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- البصرة
كشف مصدر أمني، الخميس (27 شباط 2020)، سبب دوي الانفجار الذي سمع في أرجاء وسط البصرة، صباح ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مصدر: انفجار البصرة مسيطر عليه ويخص مخلفات حربية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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