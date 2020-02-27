مصدر: انفجار البصرة مسيطر عليه ويخص مخلفات حربية

2020/02/27 | 11:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- البصرة

كشف مصدر أمني، الخميس (27 شباط 2020)، سبب دوي الانفجار الذي سمع في أرجاء وسط البصرة، صباح ا...





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