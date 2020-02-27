صحة ذي قار تكشف نتيجة فحص 3 عينات أرسلت إلى بغداد للتأكد من إصابتها بـ ’’كورونا’’

2020/02/27 | 11:10 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

كشفت دائرة صحة محافظة ذي قار، الخميس (27 شباط، 2020) نتيجة فحص 3 عينات أُرسِلَت إلى بغداد للتأكد من...





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