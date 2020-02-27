2020/02/27 | 11:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد علقت هيئة الطيران المدني البحرينية، اليوم الخميس، جميع الرحلات القادمة والمغادرة مع العراق ولبنان حتى إشعار آخر، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.وكانت وزارة الصحة البحرينية أعلنت، مساء أمس، عن ارتفاع العدد الإجمالي للحالات المصابة إلى 33 حالة في المملكة بعد تسجيل 7 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد.وقالت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب كورونا.. البحرين تعلق رحلاتها مع العراق إلى اشعار آخر) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب كورونا.. البحرين تعلق رحلاتها مع العراق إلى اشعار آخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).