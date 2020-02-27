الصحة تنفي صحة صدور كتاب نسب إليها بشأن المصابين بكورونا

2020/02/27 | 11:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الصحة، اليوم الخميس، نفياً لما تمّ نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكتاب مزور نشر على أنه صادر من صحة بغداد الرصافة، يعلن فيه عن أسماء المصابين بفايروس كورونا.

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