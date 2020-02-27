تقرير: نسبة إنجاز وزارة الداخية لبرنامجها السنوي أكثر من 38%

2020/02/27 | 11:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير رسمي خاص بمتابعة تنفيذ برنامج حكومة عبد المهدي، اليوم الخميس، عن تجاوز نسبة إنجاز وزارة الداخلية برنامجها السنوي 38 %.

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