2020/02/27 | 11:18 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل الجيش السوري تقدمه بريف حماة وحرر عدة قرى، وهي العنكاوي والعمقية وتل عمقية والحويجة والحواش وجسر بيت الراس وطنجرة بريف حماه.وعلى نحو مباغت، بدأت وحدات من الجيش السوري تقدمها على محور جديد في منطقة “سهل الغاب” بريف حماة الشمالي الغربي، لتنجح خلال وقت قصير بتطهير بلدتين في المنطقة من المجموعات الإرهابية المنشرة فيها.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش السوري يحرر عددا من القرى في ريف حماة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش السوري يحرر عددا من القرى في ريف حماة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).