2020/02/27 | 11:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باسل حسين : لا وجود لانتخابات مبكرة في العراق الا بحل البرلمان

المستقلة ...



اكد الخبير السياسي، باسل حسين، أنه لا وجود لانتخابات مبكرة في العراق الا بحل البرلمان.

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