وفاء الكيلاني تودّع MBC لتستقر في قناة dmc

2020/02/27 | 12:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تستعد الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، للعودة إلى الشاشة مجددًا بعد غياب عامين منذ آخر ظهور لها في تقديم البرامج التلفزيونية من خلال برنامج “تخاريف”، عبر شاشة MBC عام 2018، حيث تعاقدت وفاء الكيلاني على برنامج جديد ولكن من خلال قناة مصرية.ونشرت قناة dmc برومو ترويجي للبرنامج الجديد المقرر أن تقدمه وفاء الكيلاني […]

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