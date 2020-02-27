البيطرة تحدد أسس التعاون مع كندا في مجال الصحة الحيوانية وصناعة الألبان

2020/02/27 | 12:04 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [أين بغداد]أعلنت دائرة البيطرة احدى تشكيلات وزارة الزراعة عن اتفاقها مع الجانب الكندي على الالتزام بالمفاهيم الصحية البيطرية التي تضعها دائرة البيطرة في مجال صناعة الألبان و منتجاتها المعدة للاستهلاك البشري.

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