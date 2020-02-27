2020/02/27 | 12:04 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقال عنصرين من "داعش" في الجانب الإيسر لمدينة الموصل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/27 | 12:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال عنصرين من "داعش" في الجانب الإيسر لمدينة الموصل) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال عنصرين من "داعش" في الجانب الإيسر لمدينة الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).