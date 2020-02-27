إدارة مخيم “بيرسفي1” تتخذ الإجراءات الأحترازية لمنع ظهور فيروس كورونا داخل المخيم

2020/02/27 | 12:05 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – تحسين الهسكاني حملةٌ قامت بها إدارة مخيم “بيرسفي1” بالتعاون والتنسيق مع مركز الرعاية الصحية الأولية في المخيم وأيضاً بتعاون شرطة وأسايش المخيم وذلك بالتزامن مع ظهور حالات لفيروس كورونا في العراق، شملتْ الحملةُ إغلاق عددٍ من المقاهي(الكافتيريات) والأماكن التي يجتمع فيها الشباب لتدخين الأركيلة وذلك لمنع ظهور وإنتشار فيروس كورونا في المخيم، …

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