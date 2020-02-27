رسمياً.. “كورونا” في بغداد

2020/02/27 | 12:05 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل نت أعلنت #وزارة_الصحة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” لشخص عائد إلى العراق من #إيران.وذكرت الوزارة في بيان أنه «تبيَّن اكتشاف إصابة شاب في

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