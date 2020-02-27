2020/02/27 | 12:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة : محمد علاوي يقدم طلب للسفارة البريطانية بالتخلي عن جنسيته

المستقلة ..تقدم رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي اليوم الخميس طلب للسفارة البريطانية بالتخلي عن الجنسية البريطانية قبل جلسة النواب بساعات قليلة.

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