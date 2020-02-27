قوات حفتر تقصف مطار معيتيقة في طرابلس

2020/02/27 | 12:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حكومة الوفاق الليبية أن قوات تابعة لخليفة حفتر قصفت مجددا، صباح الخميس، مطار معيتيقة الدولي بطرابلس ومنطقة شرفة الملاحة المحاذية للمطار بصواريخ غراد.وأضاف بيان نشره المكتب الإعلامي لعملية بركان الغضب على صفحته في موقع “فيسبوك”، أن الاستهداف “خرق جديد و متكرر لوقف إطلاق النار واستمرار لسجل ميليشيات حفتر الإجرامي في استهداف المدنيين”.ولم […]

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