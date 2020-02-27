2020/02/27 | 12:12 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أصيب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور بفيروس كورونا، حسبما أفادت وسائل اعلام اليوم الخميس.وقال ذو النور إنه فرض على نفسه حجرا صحيا بعد أن ثبتت إصابته بفيروس كورونا مؤكدا أن إيران ستتمكن من التغلب على الفيروس ...يذكر أن ذو النور كذلك نائب عن مدينة قم في البرلمان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).