قوات البيشمركة تعلق التدريبات العسكرية

2020/02/27 | 12:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ في اطار الاجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا قررت وزارة البيشمركة في اقليم كوردستان يوم الخميس تعليق المهام التدريبية لقواتها لمدة قصيرة.

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