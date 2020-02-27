صحة الكرخ تطمئن: لا خطر على حياة الشاب المصاب بكورونا في بغداد وصحته جيدة

2020/02/27 | 12:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

طمأنت دائرة صحة الكرخ، الخميس (27 شباط 2020)، المواطنين بشأن إصابة الشاب في بغداد بفايروس كورونا، مشيرة الى أنه لا خطر على حياة الشاب المصاب بالفايروس في بغداد وصحته جيدة.

وكتب مدير دائرة صحة الكرخ، جاسب الحجمامي، في منشور عبر صفحته على الـ "فيس بوك": "قبل قليل زرت مستشفى الفرات العام حيث مكان حجر الشاب المصاب بفايروس كورونا، وهو بحالة جيدة جداً، ودرجة حرارته طبيعية".

وأضاف، أن "أغلب الأعراض المرضية اختفت منه، وشهيته للطعام جيدة جداً، ولا توجد اي نسبة خطورة على حياته والحمد لله".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، تسجيل إصابة لشاب عراقي في بغداد بعد قدومه من إيران.

وقال الحجامي في منشور عبر صفحته على الـ "فيس بوك": "كنت قد وعدت بالتعامل بكل شفافية مع مرض فايروس الكورونا، ظهرت حالة موجبة بالإصابة لشاب كان قد سافر من إيران ثم الى تركيا وعاد للعراق، وراجع مستشفى الكرخ العام".

وأضاف الحجامي، أن "الشاب اُجريت له الفحوصات المختبرية، واُحيل الى مستشفى الفرات العام للحجر، وتبين فيما بعد ان نتيجة الفحوصات المختبرية موجبة وهو حاليا بصحة جيدة في مستشفى الفرات العام".

بدورها، أصدرت وزارة الصحة والبيئة، بياناً بشأن إصابة الشاب العراقي في بغداد بفايروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الوزارة تبين اكتشافها لحالة لشاب في بغداد مصاب بفايروس كورونا، كان قد عاد للعراق من إيران، وراجع أحد المؤسسات الصحية في بغداد، واخذت له الفحوصات المختبرية وتم الحجر عليه".وأضاف البيان: "تبين فيما بعد ان نتيجة الفحوصات المختبرية موجبة، وهو حالياً بصحة جيدة في احد المستشفيات ببغداد، وتم اتخاذ كافة الاجراءات المطلوبة لمتابعة حالته وحسب اللوائح الصحية العالمية".

وكانت خلية الأزمة الحكومية، قد قررت، الأربعاء (26 شباط 2020)، تعطيل الدوام الرسمي في جميع المؤسسات التربوية والجامعات حتى السابع من شهر اذار المقبل، فيما أصدرت عدة قرارات اخرى على خلفية ظهور فايروس كورونا في البلاد.

قبل ذلك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل إصابة لأربعة أشخاص بفايروس كورونا في محافظة كركوك بعد قدومهم من إيران.وكانت أول حالة إصابة بفايروس كورونا في العراق، قد ظهرت، الاثنين (24 شباط 2020)، في محافظة النجف، بعد تسجيلها على طالب إيراني يدرس في الحوزة الدينية بالمدينة القديمة داخل المحافظة.

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وقالت الإدارة في منشور عبر صفحتها في "فيس

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واشارت دائرة التحقيقات في الهيأة، في ب

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