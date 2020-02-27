بالوثيقة.. رئيس الوزراء المكلف يتنازل عن جنسيته البريطانية

2020/02/27 | 12:12 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قدم رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، الخميس (27 شباط 2020)، طلباً رسمياً للسفير البريطاني لدى العراق، ستيفن هكي، بشأن التخلي عن الجنسية البريطانية

ونشر علاوي على صفحته في فيسبوك وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، "إلى سفير المملكة المتحدة ستيفن هكي، أتقدم لكم بطلب التخلي عن جنسيتي البريطانية نظراً لتبوئي منصب رئيس مجلس وزراء العراق حيث يتحتم علي التنازل عن أي جنسية أخرى".

وطالب المكلف برئاسة الوزراء وفقاً للوثيقة بـ "اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن".

وكان رئيس هيأة المساءلة والعدالة، باسم البدري، كشف، في وقت سابق من اليوم، عن وصول اسماء كابينة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، إلى الهيأة بغرض التدقيق، مبينا أن الهيأة اطلعت على الاسماء ودققتها.

وقال البدري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اسماء كابينة علاوي، وصلت يوم أمس الى هيأة المساءلة والعدالة من أجل النظر فيها، وفيما إذا كان قد شملها قانون المساءلة أم لا"، لافتاً إلى أن "الهيأة وأعضاءها اطلعوا بشكل كامل على الأسماء وسجلها العام".

وأضاف، أن "الوقت الان لا يسمح بالحديث عن موقف الهيأة من الاسماء، أكثر من وصولها وتدقيقها".

من جهته، قال عضو هيأة المساءلة والعدالة، فارس بكوع في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "كل الاسماء التي اختارها علاوي في كابينته الحكومة الجديدة، نظيفة وليس عليها أي مؤشر بشمولها ضمن قانون الهيأة".

وبين بكوع، أن "الهيأة استلمت مجموعة من اسماء الكابينة الحكومية الجديدة، وليس جميعها، وتبين لها عدم شمول أي منها بقانونها".

وأشار إلى أن "المساءلة والعدالة ستعيد الاسماء وموقف الهيأة إلى الجهة الأولى التي خاطبت الهيأة بشأن تدقيقها".

ويعتزم مجلس النواب عقد جلسة اليوم الخميس في الساعة الواحدة ظهرا، للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي.

وقال مجلس النواب في بيان مقتضب، إن "الجلسة الاستثنائية ليوم الخميس الموافق 27 شباط 2020، ستعقد الساعة الواحدة ظهرا".

وكانت وكالة بغداد اليوم الإخبارية قد نشرت الأربعاء 26-2-2020، قائمة مرشحي حكومة محمد توفيق علاوي مع سيرهم الذاتية.

وأبلغت مصادر نيابية (بغداد اليوم)، أن القائمة أولية وقابلة للتعديل قبل التصويت عليها بجلسة اليوم الخميس في البرلمان.

بغداد اليوم- بغداد

رجح النائب عن تحالف الفتح، علي الفتلاوي، الخميس (27 شباط 2020)، حضور جميع القوى السياسية في جلسة البرلمان المزمع عقدها اليوم الخميس، المخصصة للتصويت على كابينة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

وقال الفتلاوي في حديث لـ (ب

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، الخميس (27 شباط 2020)، القبض على عنصرين من داعش في حي الكرامة في الجانب الإيسر لمدينة الموصل.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة مشتركة من افواج الطوارئ ومديريات الاقسام التابعة لقيا

بغداد اليوم- خاص

كشف رئيس هيأة المساءلة والعدالة، باسم البدري، الخميس (27 شباط 2020)، عن وصول اسماء كابينة رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، إلى الهيأة بغرض التدقيق، مبينا أن الهيأة اطلعت على الاسماء ودققتها.

وقال البدري في حديث لـ (بغداد

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