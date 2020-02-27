الكويت: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 43 شخصا

2020/02/27 | 12:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد ارتفع إلى 43 شخصا.وأضافت الوزارة أن “جميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد”.ودعت الوزارة المواطنین والمقیمین إلى الالتزام بالتعلیمات الصادرة عن الجھات المتخصصة بغیة الحفاظ على صحة الجمیع.

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