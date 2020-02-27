صحة الكرخ: الشاب المصاب بكورونا يتمتع الان بحالة جيدة ولا توجد خطورة على حياته

2020/02/27 | 12:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الخميس، أن الشاب المصاب بكورونا في العاصمة لا توجد خطورة على حياته.

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