انفوجرافيك : اهم الأحداث الرياضية التي تأثرت بـ كورونا

2020/02/27 | 12:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / في ظل المخاوف من انتشار فيروس كورونا والذي انتشر في عدة دول أخرى، ضرب هذا الفيروس عالم الرياضة بشكل واضح، وفيما يلي عدد من الفعاليات الرياضية التي تأثرت، سواء بالتأجيل أو الإلغاء أو نقل مكان إقامتها:

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