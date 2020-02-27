أجواء دافئة تنتظر مدن البلاد.. وحصة العراق من الأمطار لا تزال

2020/02/27 | 12:30 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرتشير خرائط الطقس إلى تأثر البلاد بمرتفع جوي يسبب طقسًا مشمسًا في المناطق كافة، فيما تبشر التوقعات الموسمية بفصل ربيع ماطر وحالات ممطرة متكررة.

متنبئ جوي: البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي من البحر المتوسط والطقس في المناطق كافة سيكون مشمسًا على الأغلب

قال المتنبئ الجوي واثق السلامي في تدوينة رصدها "ألترا عراق"، إن "البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي من البحر المتوسط والطقس في المناطق كافة سيكون مشمسًا على الأغلب واستقرار في الأجواء بشكل تام".

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طقس بارد وأمطار جديدة

بيّن أن "درجات الحرارة ترتفع قليلًا وبفارق 3 درجات مئوية قياسًا بما سجل يوم أمس الأربعاء، ومن المتوقع أن تسجل البصرة 21، ميسان 20، الناصرية 20 ، السماوة 19، النجف 20، الديوانية 20، واسط 20، بابل 21، كربلاء 18، بغداد 21، الأنبار 19، ديالى 20، صلاح الدين 19، كركوك 18، السليمانية 13، أربيل 17، الموصل 18، دهوك 15".

أكد أن "الرياح ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وبسرعة تصل إلى 20 كم تنشط شمال ميسان وجنوب البصرة إلى 30 كم"، فيما تكون حال المياه في الخليج العربي من معتدل إلى مضطرب الموج وارتفاع الأمواج قرب السواحل من 1-3 اقدام وفي العمق من 5-7 أقدام".

وتتأثر مدن شمال البلاد الأسبوع المقبل، بحالة عدم استقرار جوي تسبب هطول أمطارًا خفيفة إلى متوسطة الشدة وتكون رعدية أحيانًا وتشمل أغلب المناطق الشمالية"، مشيرًا إلى أنها "ربما تمتد لشمال ديالى وشمال صلاح الدين".

وأكد السلامي أن "درجات الحرارة تستمر بالارتفاع خلال الأيام المقبلة وموجة دافئة نهاية الأسبوع لتقفز إلى 30 مئوية خصوصًا في مناطق جنوب البلاد".

ستكون هناك حالة ماطرة ورياح نشطة نهاية الأسبوع الأول من آذار

وتؤكد المؤشرات الأولية، إلى حالة ماطرة نهاية الأسبوع الأول من آذار/مارس المقبل، حيث تشير التوقعات الموسمية من المركز الدولي لعلوم الطقس والمناخ ACC وتوقعات فصل الربيع إلى ربيع ماطر وحالات ممطرة متكررة ورياح نشطة في أغلب الحالات.

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تحذيرات جدّية ولا يُنصح بالسفر

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