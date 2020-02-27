2020/02/27 | 12:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة النجف توجه بعدم استخدام البصمة الإلكترونية حفظا على صحة المنتسبين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/27 | 12:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة النجف توجه بعدم استخدام البصمة الإلكترونية حفظا على صحة المنتسبين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة النجف توجه بعدم استخدام البصمة الإلكترونية حفظا على صحة المنتسبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).