كورونا إيران.. العراقيون يتحملون وزر فساد حكومة طهران

2020/02/27 | 12:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

في مشهد بثه التلفزيون الإيراني الرسمي، تجلت للعيان طبيعة أزمة البلاد، إذ كان فراج حريرشي، نائب وزير الصحة، يؤكد للرأي العام الإيراني أن حكومة بلاده "تسيطر على تفشي فيروس كورونا"، بينما تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس، ليعلن في اليوم التالي، إصابته وعزله في حجر صحي.





وحسب الأرقام المعلن عنها، فإن لدى إيران أعلى عدد من الوفيات جراء الفيروس خارج الصين، دون إفصاح السلطات عن سبب تفشي الفيروس السريع في مدنها.





لكن تحليل مجلة "ناشيونال إنترست​" الأميركية، يعزو سبب التفشي السريع للفيروس في إيران إلى "عدم كفاءة" المسؤولين الإيرانيين، الذين تهربوا عن تحمل المسؤولية في مجابة الفيروس لحظة ظهوره، عبر سياسة "إنكار" لديهم، سرعت في انتشاره.





وعادت المجلة الأميركية، إلى حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية التي نفت في البداية طهران الصلة بإسقاطها، لكنها عادت فيما بعد لتعترف.

ونفس السيناريو تكرر مع ظاهرة تفشي كورونا في "قم"، الذي انتشر في مدن أخرى ودول خليجية، وأصاب مسؤولين حكوميين في طهران (نائب وزير الصحة) والسبب هو "الإنكار" و"عدم الكفاءة" وحسب، وفق تحليل المجلة.





تحمل العراق وزر الأزمة

حسب التحليل نفسه، فعلى المدى القصير، سيكون الإيرانيون ضحايا لفساد حكومتهم وتعتيمها على تفشي الفيروس.





لكن على المدى الطويل، سيكون العراقيون أكبر من يتحمل وزر المشكلة.



من خلال توافد آلاف الإيرانيين إلى العراق.





ففي الوقت الذي يعتبر فيه النفط المصدر الأول لأموال خزينة العراق، إلا أنه بحسب المجلة، "لا أثر له بالنسبة إلى الكثير من العراقيين".

لكن في الجانب الآخر، يعتبر الوافدون الإيرانيون إلى العراق، ثاني مصادر الدخل لإنعاش الاقتصاد العراقي.





ويتمثل ذلك في المطاعم والفنادق ومراكز التسوق التي تعتمد جميعها على التدفق المستمر للوافدين الإيرانيين.



كما تعد إيران اكبر شريك تجارى للعراق.





ويتردد رجال الأعمال الإيرانيون على الفنادق العراقية ذات الأربع والخمس نجوم، وبعضها أنشئ نتيجة للاستثمارات الإيرانية.





وبذلك تخلص المجلة، إلى أن ما تعيشه إيران من أزمة صحية، سيزر العراق وزره حتما، اجتماعيا واقتصاديا.





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