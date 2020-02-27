43 إصابة كورونا في الكويت

2020/02/27 | 12:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / قالت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد ارتفع إلى 43 شخصا.وجاء في بيان سابق للوزارة أن الحالات المسجلة هي لمواطنين مرتبطين بالسفر إلى إيران، مضيفا أن “جميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد”.ودعت […]

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