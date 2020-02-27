أبو قتادة/ من استاذ جامعي الى ’داعش’.. اليكم القصة كاملة

2020/02/27 | 12:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدقت محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا الإرهاب، الخميس، اعترافات احد قادة ما يسمى بديوان التطوير والتصنيع العسكري في تنظيم "داعش" الإرهابي حيث كان يشغ...

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