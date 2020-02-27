بالوثيقة.. علاوي يقدم طلبا للتنازل عن جسنيته البريطانية

2020/02/27 | 12:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقدم رئيس الوزراء العراقي المكلف، محمد علاوي، اليوم الخميس بطلب للتنازل عن جسنيته البريطانية....

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