إقليم كوردستان يخصص مركزاً في كل محافظة لمواجهة كورونا

2020/02/27 | 12:30 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إنشاء مركز خاص لمواجهة فيروس كورونا في كل محافظات إقليم كوردستان

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