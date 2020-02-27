المطاعم تدفع رسوم مواقف سيارات الزبائن… وعربات العتالين بترخيص ولوحات!

2020/02/27 | 12:30 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محافظة دمشق، أنها تعتزم استيفاء مبالغ عن مواقف السيارات أمام المطاعم والمحلات، وكذلك فرض رسوم على عربات النقل المعدنية في سوق الهال.وقال مدير هندسة المرور في محافظة دمشق

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