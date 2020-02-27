روسيا: أصبح من الصعب التوصل إلى اتفاق بشأن معاهدة ستارت

2020/02/27 | 12:31 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن نائب مدير إدارة منع الانتشار النووي والحد من التسلح في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير ليونتيف، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة رفضت مؤخراً مقابلة محامين لوضع تفاصيل تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت".

وقال ليونتيف متحدثا في اجتماع المائدة المستديرة لمجلس الاتحاد حول مستقبل معاهدة ستارت، "اقترحنا عقد اجتماع منفصل لمحامينا لدراسة تطابق وجهات النظر والعمل على إيجاد بعض التفاهم المشترك حول الجانب الفني من مسألة تمديد "ستارت"، ولكن قبل أيام فقط رفض الأمريكيون رسميا القيام بذلك".

ومن جانبه صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في وقت سابق من اليوم أن روسيا تنتظر من الولايات المتحدة الأمريكية ردا على اقتراح تمديد معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية "ستارت-3"، دون أي شروط مسبقة.

الجدير بالذكر أن معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-3" التي وقعها بارك أوباما ودميتري مدفيديف في 8 نيسان من العام 2010 في براغ، تعتبر المعاهدة الوحيدة النافذة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من الأسلحة.



وتنتهي الاتفاقية في عام 2021، وحتى الآن لم تقرر واشنطن ما إذا كان سيتم تمديدها.



وقد صرحت روسيا بدورها مرارا بأنها مستعدة لمناقشة هذا الأمر.

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