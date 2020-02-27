2020/02/27 | 12:34 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ في اطار الاجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا قررت وزارة البيشمركة في اقليم كوردستان يوم الخميس تعليق المهام التدريبية لقواتها لمدة قصيرة.

وذكر الموقع الرسمي للوزارة انه "كخطوة احترازية قررت وزارة البيشمركة اليوم المصادف 27/2/2020 تعليق مهما التدريبات في مراكز التدريب كافة التابعة للوزارة لمدة قصيرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة البيشمركة تعلن تعليق المهام التدريبية لقواتها) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة البيشمركة تعلن تعليق المهام التدريبية لقواتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).