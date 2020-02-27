نائب يرجح عقد جلسة البرلمان اليوم والتصويت على الكابينة الوزارية

2020/02/27 | 12:34 - المصدر: السومرية نيوز

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رجح النائب عن تحالف سائرون مضر خزعل، الخميس، عقد جلسة البرلمان اليوم والتصويت على الكابينة الوزارية، فيما اشار الى ان النواب ما زالوا مستمرين بالحضور الى البرلمان.

وقال خزعل في حديث لـ السومرية نيوز، "نتوقع عقد جلسة البرلمان اليوم والتصويت على الكابينة الوزارية بعد وصول المباحثات الى مراحل جيدة وايجابية".

واضاف ان "رغبة البعض في تمرير وزراء متحزبين وفق المحاصصة هو امر مؤسف ولم نكن نتمناه في ظل الاوضاع الحرجة التي يمر بها البلد"، مؤكدا ان "النواب ما زالوا مستمرين بالحضور الى البرلمان بغية عقد الجلسة اليوم".

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