شادي الشماوي - نداء عالمي : بصدد 8 مارس ، اليوم العالمي للمرأة ، يوم النضال في سبيل تحقيق حلمنا في الحرّية و التحرّر

2020/02/27 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #شادي_الشماوي حملة النضال ضد عنف الدولة و العنف الاجتماعي و الأسري ضد النساء في إيرانWomens of 8 March Organization (Iran, Afghanistan)www.8mars.comيقترب 8 مارس .يومنا ، اليوم العالمي للوحدة و التضامن ، اليوم الذى نقف فيه ضد النظام الرأسمالي – الإمبريالي البطرياركي / الأبوي الذى يسود العالم ، اليوم الذى نواجه فيه الرجعيّين الذين سجنوا النساء و أجساد النساء ، يقترب.الذو الذى نقاتل فيه في سيبل تحقيق......

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