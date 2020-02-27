غسل وتعقيم المسجد الحرام 4 مرات يوميًا لسلامة قاصديه

2020/02/27 | 12:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، الخميس، القيام بغسل أرضيات المسجد الحرام الخالية من السجاد 4 مرات يومياً لضمان سلامة قاصديه .ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية الخميس، عن مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد ودعاني قوله إنه “يتم رفع 13500 سجادة يومياً من الأماكن المخصصة […]

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