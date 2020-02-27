محمد توفيق علاوي يقدم طلبا للتخلي عن جنسيته البريطانية

2020/02/27 | 12:37 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: قدّم رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي طلبا للسفير البريطاني ستيفين هيكي، للتخلي عن جنسيته البريطانية.

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